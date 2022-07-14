برشلونة يخدع الصحافة باللاعب رافينيا "المزيف"!

خدع نادي برشلونة وسائل الإعلام والصحفيين الذين كانوا في انتظار وصول البرازيلي رافينيا المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني.

والتقطت الصحف صور اللاعب البرازيلي في المطار، حيث ذهب رفقة العائلة وبعض المسؤولين إلى السيارات التي كانت في انتظارهم.

A good trick.The fake Raphinha. pic.twitter.com/fqF7MExGXY — Ahmed Bahgat (@AhmedBahgat28) July 13, 2022

قبل أن يتبين لاحقا أن الذي ظهر في الصور، ليس رافينيا كونه لا يوجد وشم على طول ذراع اللاعب اليسرى كما هو الحال لدى اللاعب البرازيلي، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وأضافت الصحيفة الكتالونية: "تبين أن الشخص الذي ظهر هو ابن عم رافينيا الذي تواجد رفقة العائلة خلال رحلتهم لبرشلونة، وأن إدارة البارسا أخرجت رافينيا الحقيقي من بوابة خلفية".

وأذاعت الحسابات الرسمية لبرشلونة فيديو لرافينيا مرتديا قميص البارسا، حيث قال "مرحبا بالجماهير، أنا رافينيا وأنا موجود بالفعل في برشلونة".

"Hello, Culers! This is Raphinha and I'm in Barcelona!" pic.twitter.com/qIZUMidyn1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

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وأصدر برشلونة بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، كشف خلاله عن اتفاقه مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لضم رافينيا، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

المصدر: kooora