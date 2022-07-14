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برشلونة يخدع الصحافة باللاعب رافينيا "المزيف"!

الرياضة

برشلونة يخدع الصحافة باللاعب رافينيا
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خدع نادي برشلونة وسائل الإعلام والصحفيين الذين كانوا في انتظار وصول البرازيلي رافينيا المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني.

والتقطت الصحف صور اللاعب البرازيلي في المطار، حيث ذهب رفقة العائلة وبعض المسؤولين إلى السيارات التي كانت في انتظارهم.

قبل أن يتبين لاحقا أن الذي ظهر في الصور، ليس رافينيا كونه لا يوجد وشم على طول ذراع اللاعب اليسرى كما هو الحال لدى اللاعب البرازيلي، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: "تبين أن الشخص الذي ظهر هو ابن عم رافينيا الذي تواجد رفقة العائلة خلال رحلتهم لبرشلونة، وأن إدارة البارسا أخرجت رافينيا الحقيقي من بوابة خلفية".

وأذاعت الحسابات الرسمية لبرشلونة فيديو لرافينيا مرتديا قميص البارسا، حيث قال "مرحبا بالجماهير، أنا رافينيا وأنا موجود بالفعل في برشلونة".

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وأصدر برشلونة بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، كشف خلاله عن اتفاقه مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لضم رافينيا، في انتظار إجراء الكشف الطبي للاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

المصدر: kooora

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