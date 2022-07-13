منتخب المغرب للسيدات يبلغ نصف نهائي أمم إفريقيا ويتأهل إلى كأس العالم

تغلب منتخب سيدات المغرب على بوتسوانا (2-1)، الأربعاء في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة القارية وكذلك في نهائيات كأس العالم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين المنتخبين، بعدما تمكنت المغربيات من هز الشباك، في الدقيقة الثالثة عبر سناء المسعودي، قبل أن تستدرك البوتسوانيات التأخر بالبصم على هدف التعادل في الدقيقة السابعة بضربة حرة نفذتها بنجاح كيتوميتسي ديثيبي.

وعاد المنتخب المغربي، خلال الشوط الثاني إلى خطف هدف الفوز عن طريق للاعبة ياسمين مرابط.

وبهذا الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، انتزع المنتخب المغربي رسميا، بطاقة العبور إلى نهائيات "مونديال 2023" المقرر تنظيمها بكيفية مشتركة بين أستراليا ونيوزيلاندا.

وينتظر المنتخب المغربي في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق بين نيجيريا والكاميرون.

المصدر: وكالات