رومانو: كوليبالي ينتقل من نابولي إلى تشيلسي

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مدافع نادي نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، سينضم إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر": "كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي، ها نحن ذا!".

Kalidou Koulibaly to Chelsea, here we go! Full agreement in place for €40m fee add-ons completed, bid accepted. Napoli are checking the documents then it will be official. 🚨🔵 #CFC



Koulibaly will sign long-term deal for €10m net salary per season. First centre back, signed. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم كوليبالي وتم قبول هذا العرض من قبل إدارة نابولي.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق، أن تشيلسي توصل أيضا إلى اتفاق شفهي مع كوليبالي حول عقده الشخصي، وسيحصل على 10 ملايين يورو سنويا.

ومن المنتظر أن يسافر المدافع السنغالي البالغ عمره 31 عاما إلى لندن خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي.

المصدر: فابريزيو رومانو