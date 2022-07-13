سترلينغ يودع جماهير مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

أكد الجناح الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، الأربعاء رحيله عن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مؤشر جديد لقرب انتقاله إلى تشيلسي اللندني.

وودع سترلينغ جماهير مانشستر سيتي برسالة مؤثرة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، وجاء فيها "سبعة مواسم، 11 لقبا كبيرا، حياة غنية بالذكريات. يا له من مسار!".

وتابع اللاعب البالغ 27 عاما "وصلت إلى مانشستر بعمر العشرين. أرحل اليوم كرجل. شكرا لدعمكم الصادق. تشرفت بارتداء قميص مانشستر سيتي".

ولم يفصح اللاعب عن وجهته المقبلة، لكن يتوقع أن يكون أول المنتقلين إلى صفوف تشيلسي الذي استحوذت عليه مجموعة استثمارية يقودها الملياردير الأمريكي تود بوهلي، خلفا للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي دُفع للتخلي عن موقعه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت الصحف البريطانية أشارت إلى أن مانشستر سيتي وتشيلسي توصلا إلى اتفاق لتوقيع الأخير مع سترلينغ عقدا مدته خمس سنوات مع خيار موسم إضافي.

وبحسب شبكة "سكاي"، فإن سترلينغ الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، فيما تحدثت تقارير أخرى عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وأحرز سترلينغ لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات مع "السيتي" منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دورا أساسيا في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد.

وسجل الجناح الإنجليزي 131 هدفا في 337 مباراة مع "السيتي".

المصدر: أ ف ب