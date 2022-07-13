بسبب لقطة واحدة.. الجماهير تسخر من نجم ليفربول الجديد وتشيد بصلاح (فيديو)

تعرض الوافد الجديد على نادي ليفربول، المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، لسخرية واسعة بعد ظهوره الأول مع "الريدز".

وشارك نونيز، الذي انضم لليفربول هذا الصيف قادما من بنفيكا، بديلا خلال المباراة الودية التي خاضها "الريدز" ضد غريمه مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمهاجم الأوروغوياني وهو يهدر برعونة فرصة تسجيل هدف محقق في مرمى يونايتد.

فرصة محمد صلاح ونونيز 😅pic.twitter.com/cyIvvhS3i2 — salman (@lfcsalman) July 12, 2022

ففي إحدى الهجمات، استلم نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يرسل كرة مركزة على يمين حارس مرمى مانشستر يونايتد، لكن الكرة أبت أن تدخل الشباك، حيث ارتطمت بالقائم لتستقر أمام نونيز، الذي سددها بغرابة قوية وعالية لتذهب فوق إطار المرمى.

وبسبب هذه اللقطة تعرض المهاجم الأوروغوياني لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بينما تلقى صلاح إشادة واسعة.

ونشر أحد الرواد صورة مركبة يظهر فيها نونيز في تدريبات ليفربول وهو يسدد الكرة بنفس الطريقة التي سدد بها في مباراة مانشستر يونايتد، وكتب ساخرا:

يقولون أن الممارسة تجعل داروين نونيز مثاليا.

They say practice do make perfect Darwin Nunez 😉😂😂 pic.twitter.com/Vimmjm8M1q — IPriest (@IPriest6) July 12, 2022

وكتب آخر مشيدا بصلاح: ما عليكم من نونيز بس صلاح كيف ركنها بين ثلاثة لاعبين كذا أقسم بالله خيالي.

ماعليكم من نونيز بس صلاح كيف ركنها بين ثلاثه كذا اقسم بالله خيالي pic.twitter.com/ykRCiEZ0Et — أنس (@AMessi__10) July 12, 2022

وأعاد آخرون نشر فيديو الفرصة المهدورة من قبل نونيز وأرفقوها بتعليقات ساخرة:

توي اشوف لقطة نونيز 😨 pic.twitter.com/nkKObt8DbB — No One (@JP_19z) July 12, 2022

فرصة محمد صلاح ونونيز 😅pic.twitter.com/cyIvvhS3i2 — salman (@lfcsalman) July 12, 2022

المصدر: RT