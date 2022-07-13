أول رد رسمي على أنباء تفويت فيوتشر لمباراته ضد الأهلي في الدوري المصري (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، على تهمة تفويت فريقه لمباراته ضد الأهلي، أمس الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري المصري لكرة القدم.

وعاد الأهلي لسكة الانتصارات في الدوري المصري بفوز عريض على فيوتشر 4-0، وذلك بعد خسارته أمام سموحة 2-3 وتعادله مع الجونة سلبا في المرحلتين الماضيتين.

وخرجت العديد من الأصوات التي تتهم لاعبي فيوتشر ومدربهم علي ماهر، لاعب الأهلي الأسبق، بتفويت المباراة لصالح الفريق الأحمر، حيث يضم فيوتشر العديد من لاعبي الأهلي السابقين، أبرزهم المدافع سعد سمير.

ودلل البعض على هذه الاتهامات بأن سعد سمير أخطأ في لعبة الهدف الرابع بتمرير الكرة لمحمد مجدي أفشة، الذي قاد هجمة سريعة بتمريرة لعمرو السولية، والذي أرسل الكرة بدوره لأحمد عبد القادر ليسجل الأخير هدفا رابعا.

ولكن شوبير كذب هذه الادعاءات حيث

قال في تصريحات تلفزيونية: "فيوتشر دفع ثمن الثقة الزائدة، ولكن الأهلي قدم مباراة جميلة وكرة قدم رائعة".

وأضاف: "الأهلي حقق انتصارات عريضة هذا الموسم برباعية على حساب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، وعلى وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، وتغلب برباعيات في الدوري أيضا، وفاز على الزمالك 5-3، وبالتالي ليس غريبا أن يفوز الأهلي على فيوتشر برباعية".

وتابع شوبير متسائلا: "هل كانت كل هذه الأندية تقوم بالتفويت.. هل كانت متواطئة؟!، لا.. هذه هي كرة القدم؟!".

وختم: "هذا هو الأهلي الذي خسر من سموحة بثلاثية وتعادل مع الجونة سلبيا، كل ما في الأمر أن اللاعبين حصلوا على راحة من المباريات لمدة أسبوع، بينما كان فيوتشر يعاني من ضغط المباريات".

وبفضل فوزه على فيوتشر، رفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 6 نقاط عن المتصدر الزمالك، علما بأن "المارد الأحمر" يملك مباراتين مؤجلتين.

المصدر: وكالات