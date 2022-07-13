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صلاح يدعم النجم العراقي الصاعد زيدان إقبال بطريقة خاصة (فيديو وصور)

الرياضة

صلاح يدعم النجم العراقي الصاعد زيدان إقبال بطريقة خاصة (فيديو وصور)
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لفت الموهبة العراقية الصاعدة، زيدان إقبال الأنظار بقوة خلال مشاركته في مباراة فريقه مانشستر يونايتد وليفربول الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ومنح المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاج، زيدان إقبال فرصة ذهبية بالمشاركة في الشوط الثاني من المباراة التي قدم فيها يونايتد أداء رائعا وأنهاها بفوز عريض على ليفربول برباعية دون رد.

وعقب المباراة حصل زيدان إقبال على دعم خاص من  نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي قام بمنح قميصه للاعب العراقي الموهوب بعدما طلب الأخير ذلك.

من هو زيدان إقبال؟

ولد زيدان عمار إقبال في 27 أبريل 2003 في مانشستر، لأب باكستاني وأم عراقية، ويحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية.

وانضم لصفوف مانشستر في يوليو 2019، ويلعب في مركز خط الوسط ويجيد اللعب بالقدم اليمنى.

وتم استدعاء زيدان إقبال للعب مع المنتخب العراقي تحت 23 عاما في بطولة اتحاد غرب آسيا لهذا العام، ما ساعدهم على الوصول إلى قبل النهائي، قبل الخسارة أمام السعودية.

كما ظهر زيدان إقبال ضد الإمارات العربية المتحدة، وحمل شارة القائد قبل أن يسجل في مرمى لبنان.

وأعلن مانشستر يونايتد قبل أيام أنه ربط زيدان إقبال بعقد طويل الأمد يمتد حتى العام 2025.

المصدر: RT

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