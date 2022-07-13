نيمار يضع مبابي في موقف محرج (فيديو)

وضع النجم البرازيلي نيمار زميله في نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي في موقف محرج، خلال مران الفريق الباريسي أمس الثلاثاء.

وظهر مبابي ونيمار وهما ينتظران على ما يبدو القيام بتدريب ثنائي حيث قام مبابي بتقديم يده إلى نيمار.

Neymar ignored Mbappe for Messi.pic.twitter.com/q3hdD6Ix1f — Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 12, 2022

Neymar ha ignorado a Mbappé para esperar a Messi, me descojono.

pic.twitter.com/EqzM4zgKMx — Aʟʙᴇʀᴛᴏ (@AlberrtoRM) July 12, 2022

ولكن نيمار بدا وكأنه تجاهل يد مبابي، قبل أن يتدخل أحد أفراد الطاقم التدريبي لنادي باريس سان جيرمان لإنقاذ الموقف، من خلال الإمساك بيد مبابي ويشاركه التمرين، بينما ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتدرب مع صديقه نيمار الذي مد إليه يده على الفور.

Neymar ignored Mbappe for Messi. Watch closely! pic.twitter.com/a8RLwIeEQO — Messiologist (@FC_Bar_celona) July 12, 2022

وتأتي هذه الواقعة بين مبابي ونيمار، بعد التقارير التي تحدثت عن دعم المهاجم الفرنسي لرحيل البرازيلي عن صفوف الفريق الباريسي هذا الموسم.

وكانت تقارير إعلامية، كشفت أن مبابي حصل على امتيازات إضافية في باريس سان جيرمان فيما يخص اختيار لاعبي ومدربي الفريق، بعد تجديد عقده مؤخرا حتى العام 2022.

المصدر: وكالات