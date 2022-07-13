مدرب منتخب مصر للسومو: "كانوا عايزين أوكرانيا تاخد الميدالية الذهب وتم طردنا من الفندق في أمريكا"

عبر مدرب منتخب مصر للسومو، عبدالرحمن شعلان، عن حجم الظلم الذي تعرض له بطل السومو المصري، عبدالرحمن الصيفي، ومحاولة سحب الميدالية الذهبية منه لحساب اللاعب الأوكراني الذي الخاسر.

تحدث المدرب المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، عن ظلم الحكام للاعب المصري خلال المشاركة في دورة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولتهم خلط السياسة بالرياضة.

وصرح بأن "الحكم قرر اعتبار اللاعب الأوكراني فائزا رغم خسارته بسبب احتفال عبدالرحمن شعلان بشقلبه في الهواء، ده يعتبر ظلم لأن اللاعيبن الأوكران كانوا يحتفلون بنفس الطريقة ولا يتم معاقبتهم فعلشان كده دخلت لأرضية الملعب واعترضت بقوة".

وأضاف شعلان: "في كم دولة تانية مشاركة عشان توصل أوكرانيا فالمركز الثاني والثالث للسومو أرجع أقولك إن معنديش مشكلة مع أي فصيل لكن ما حصل أنهم كانوا عايزين إن المركز الأول يكون لأوكرانيا".

وقد أكد المدرب المصري الأخبار التي تفيد بطرد البعثة المصرية من فندق الأقامة بعد الحصول على الذهبية قائلا: "فعلا صحينا الصبح جاء المسؤولون عن الفندق قالوا لازم تسيبوا الفندق حالا وتسلموا البطاقات بتاعتكم، هل اللي احنا عملناه كان ضد إدارة البطولة؟ أنا للأسف مش شايفلها غير كدا لكن عشان لعبنا مرتين وكسبنا"