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شاهد.. صلاح يخطف الأنظار في مباراة مانشستر بلمحة فنية رائعة

الرياضة

شاهد.. صلاح يخطف الأنظار في مباراة مانشستر بلمحة فنية رائعة
AP
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بالرغم من أن محمد صلاح لم يشارك أساسيا في مواجهة فريقه ليفربول ومانشستر يونايتد الودية أمس، إلا أن النجم المصري تمكن من خطف الأنظار في الدقائق القليلة التي لعبها بعدما دخل بديلا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة رائعة لصلاح مع زميله الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد خلال إحدى الهجمات لنادي ليفربول.

وظهر أرنولد في اللقطة وهو يستقبل كرة عالية بلمسة فنية رائعة وصلت على إثرها الكرة إلى صلاح الذي كان محاصرا من أحد المدافعين، لكن النجم المصري تمكن بطريقة ذكية من تمرير الكرة وتهيئتها لأرنولد المنطلق.

ولسوء حظ صلاح وأرنولد فإن هذه الهجمة لم تسفر عن هدف نتيجة تدخل لاعبي مانشستر يونايتد الذين أبعدوا الخطورة عن مرماهم.

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وانتهت المباراة بتكبد ليفربول خسارة عريضة على يد مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للفريقين ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).

المصدر: مواقع التواصل

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