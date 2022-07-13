شاهد.. صلاح يخطف الأنظار في مباراة مانشستر بلمحة فنية رائعة

بالرغم من أن محمد صلاح لم يشارك أساسيا في مواجهة فريقه ليفربول ومانشستر يونايتد الودية أمس، إلا أن النجم المصري تمكن من خطف الأنظار في الدقائق القليلة التي لعبها بعدما دخل بديلا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة رائعة لصلاح مع زميله الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد خلال إحدى الهجمات لنادي ليفربول.

وظهر أرنولد في اللقطة وهو يستقبل كرة عالية بلمسة فنية رائعة وصلت على إثرها الكرة إلى صلاح الذي كان محاصرا من أحد المدافعين، لكن النجم المصري تمكن بطريقة ذكية من تمرير الكرة وتهيئتها لأرنولد المنطلق.

صلاح راجع رايق 🔥 pic.twitter.com/kUGeDtwGGs — Mohamed Emara - محمد عمارة (@Mohsamiremara1) July 12, 2022

ولسوء حظ صلاح وأرنولد فإن هذه الهجمة لم تسفر عن هدف نتيجة تدخل لاعبي مانشستر يونايتد الذين أبعدوا الخطورة عن مرماهم.

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وانتهت المباراة بتكبد ليفربول خسارة عريضة على يد مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للفريقين ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).

المصدر: مواقع التواصل