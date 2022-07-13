سوريا تخسر مجنسها ومباراتها أمام إيران في بطولة آسيا لكرة السلة

كشف الاتحاد السوري لكرة السلة، أن المجنس الأمريكي، أمير جبار هينتون، غاب عن المنتخب الوطني في لقائه الأول ببطولة آسيا أمام إيران ، بسبب تأخره عن طائرته.

وقال بيان لاتحاد السلة عبر "فيسبوك": "يؤكد الاتحاد العربي السوري لكرة السلة بأنه قام بكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالتحاق اللاعب ببعثة منتخب سوريا في إندونيسيا".

وتابع البيان: "قام الاتحاد بحجز تذكرة الطيران للاعب من الولايات المتحدة الأمريكية لإندونيسيا، إلا أن اللاعب تأخر عن الموعد المحدد للطائرة".

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وكان اللاعب موجودا رفقة المنتخب السوري في حلب، الأسبوع الفائت، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة.

وحقق المنتخب الإيراني الفوز على نظيره المنتخب السوري بنتيجة 80 -67 في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة من كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها أندونيسيا.

يذكر أن اتحاد كرة السلة، لم يكشف عن موعد التحاق أمير هينتون بالمنتخب لمواجهة اليابان يوم الجمعة القادم.

المصدر: alwatanonline