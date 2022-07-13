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رسميا.. برشلونة يعلن التوصل لاتفاق لضم رافينيا من ليدز

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن التوصل لاتفاق لضم رافينيا من ليدز
Legion-Media
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أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وكتب برشلونة في بيان "توصل برشلونة وليدز إلى اتفاق مبدئي لانتقال (...) رافينيا، بانتظار فحصه الطبي".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية إسبانية أشارت إلى أنها تناهز 55 مليون يورو زائد 15 مليونا من المكافآت، على مدى خمس سنوات.

وكان رافينيا (25 عاما) مرتبطا بعقد حتى يونيو 2024 مع ليدز الذي انضم إليه من رين الفرنسي في 2020.

وبات رافينيا هو ثالث صفقة لبرشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشلسي الإنجليزي بعقدين حرّين.

المصدر: وكالات

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