رسميا.. العين الإماراتي يضم أول لاعب أوكراني لصفوفه

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب الأوكراني، أندريا يارمولنكو، قادما من نادي وست هام الإنجليزي في صفقة انتقال مجاني.

وانتهي عقد يارمولينكو مع نادي وست هام الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي بحلول شهر يوليو الحالي، وكان يحق له التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

وفي بيان رسمي، أعلن نادي العين عن تعاقده مع اللاعب الأوكراني لمدة موسم، وحتى صيف 2023 المقبل.

واصبح يارمولينكو البالغ 32 عاما أول لاعب أوكراني يلعب للعين الذي يدربه مواطنه سيرغي ريبروف وقاده الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري، بعد غياب منذ 2018 عن منصات التتويج في كافة المسابقات.

الأوكراني أندري يارمولينكو 🇺🇦



من ⚒️ إلى 🏰 الزعـامـة ولغاية 2023 🟣⚫️ #نادي_العينpic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

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ويمتلك يارمولنكو سجل حافل بالنجاحات في الكرة الأوروبية، حيث أنه سبق له اللعب مع أندية وست هام الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني ودينامو كييف الأوكراني، علاوة على مشاركاته مع منتخب بلاده.

ويسعى العين لتدعيم صفوفه بلاعبين كبار خلال الأونة الأخيرة من أجل الدفاع عن لقبه بالدوري الإماراتي بالموسم الجديد، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال آسيا.

المصدر: twitter/alainfcae