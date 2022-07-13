الزمالك يرفض فسخ عقد أبو جبل للرحيل للدوري السعودي ويلوح بورقة الفيفا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة تخص محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بعد أزمته مع النصر السعودي عقب الاتفاق على انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه عبر قناة أون تايم سبورت : "محمد أبو جبل طلب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك لأنه عنده ورقة تعاقد مع النصر فمحتاج يذهب للمملكة من أجل اللعب بهذه الورقة هو كان تعاقد بعد أمم إفريقيا فهو مش منتظر لأغسطس، والزمالك رفض وقاله أنت مكمل معانا بشكل طبيعي".

وهدد مسؤولو الزمالك، الحارس باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حال رحيل اللاعب في هذه الفترة، وبخاصة أن عقده ممتد إلى حين انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم 31 أغسطس المقبل، وهو نص قرار الاتحاد الدولي، وفقا لموقع cairo24.

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وأغلق مسؤولو نادي الزمالك، ملف تجديد عقد الحارس بشكل نهائي، بعدما فرض بعض الشروط المالية، حيث قال أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة في تصريحات سابقة: "لن نجدد عقد محمد أبو جبل حتى لو ببلاش".

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات في أزمة محمد أبو جبل سواء كان رفقة نادي الزمالك أو النصر السعودي، خاصة أنه من الصعب التواجد رفقة النادي السعودي بعد التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

المصدر: cairo24