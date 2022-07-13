يحتوي على بروتين أكثر بـ7 مرات من اللحوم.. ماهو الطعام "الخارق" الذي ساعد ميسي ورونالدو وبنزيما ؟

كشف الشيف ألبيرتو ماستروماتيو، عن عنصر غذائي يحرص دائما على إضافته إلى وجبات لاعبي كرة القدم من يتعاون معهم أمثال كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ليونيل ميسي.

وأصبح من الشائع بشكل متزايد أن يعلق لاعبي كرة القدم أهمية كبيرة على التغذية، وبات من الشائع سماع حديث عن "سوبرفوود"، "الأطعمة الخارقة".

هذا هو الاسم الذي يطلق في غرف تبديل الملابس بفرق كرة القدم على المنتجات الطبيعية بالكامل والتي تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للمساعدة في الأداء.

وخلال مقابلة أجراها مع صحيفة "أنفورماليا"، قال ماستروماتيو: "أنا حريص على إضافة الطحالب البحرية لوجبات لاعبي كرة القدم".

وتابع:"توفر هذه الأعشاب بروتينا طبيعيا أعلى بسبع مرات من الموجود في اللحوم والأسماك والبقوليات".

The superfood that has helped Messi, Cristiano Ronaldo and Benzema https://t.co/pOM516nVc5 — Modrenews Global (@modrenews) July 11, 2022

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وأضاف: "الطحالب غنية أيضا بالأوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة والكاروتينات".

وأكمل:"أضع طحالب السبيرولينا والكلوريلا في جميع الأطباق التي أجهزها للاعبي كرة القدم ".

واستطرد ماستروماتيو:"سبيرولينا غنية بالبروتين بنسبة 70 % والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. أما الكلوريلا وهي من طحالب المياه العذبة فهي تساعد على تأخير الشيخوخة وتنقي الدم وتحمي الجسم من أنواع العدوى المختلفة".

الطحالب البحرية لديها ميزة مهمة للغاية بالنسبة للاعبي كرة القدم، وهي أن سعراتها الحرارية تكاد تكون معدومة، إذ يمكنهم تناول الأعشاب البحرية قبل التدريب وأثناءه وبعده.

المصدر: onenewstv