الدوري المصري.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك فيوتشر

عاد الأهلي لسكة الانتصارات في الدوري المصري بفوز عريض على فيوتشر 4-0، اليوم الثلاثاء في الجولة الـ24، وذلك بعد خسارته أمام سموحة 2-3 وتعادله مع الجونة سلبا في المرحلتين الماضيتين.

وسجل رباعية الأهلي كل من محمد مجدي أفشه "هدفين" في الدقيقتين 23 و"45+1"، والتونسي علي معلول (42 من ركلة جزاء)، والبديل أحمد عبد القادر (59).

وهو الفوز الأول للأهلي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس، رافعا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق إلى 6 نقاط عن المتصدر الزمالك، علما بأن "المارد الأحمر" يملك مباراتين مؤجلتين.

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في المقابل، تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: وكالات