رسميا.. واين روني مدربا لنادي دي سي يونايتد

تعاقد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق واين روني رسميا مع دي سي يونايتد الأمريكي للإشراف على تدريبه بعد أن دافع عن ألوانه كلاعب بين عامي 2018 و2019، حسب ما أعلن النادي الثلاثاء.

وقال رئيس النادي جايسون ليفين "واين هو أسطورة كروية وأحد أكثر المدربين الشغوفين وديناميكية في رياضتنا".

He’s home ✍️



A new chapter for @WayneRooney and D.C. United ⚫️🔴 pic.twitter.com/hvXuIRVeQJ — D.C. United (@dcunited) July 12, 2022

وأضاف "أثبت في مستهل مسيرته كمدرب بأنه يستطيع إدارة فريق يعيش في أزمة".

ومن ناحيته، قال رئيس قسم العمليات لكرة القدم في النادي دايف كاسبر "روني هو فائز ومنافس. طريقته في العمل وما يفرضه على نفسه ومن لاعبيه لا مثيل لهما".

وسيحل مهاجم مانشستر يونايتد السابق بدلا من الأرجنتيني هرنان لوسادا، المقال من مهامه بعد 6 مباريات فقط على انطلاق الموسم عقب تردي نتائج الفريق.

كما فشل دي سي يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات بعد رحيل لوسادا، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

وتعرض نادي العاصمة بقيادة مدربه الموقت تشاد أشتون، لهزيمة ساحقة على يد فيلادلفيا يونيون 0-7 الجمعة الماضي.

وخاض روني مغامرته الأولى على دكة المدربين بعد مسيرة طويلة في الملاعب، مع نادي ديربي كاونتي الذي غادره في نهاية يونيو الماضي، علما بأن قائد منتخب إنجلترا السابق انضم إلى ديربي كاونتي كلاعب في عام 2020 بعد مغادرته دي سي يونايتد حيث سجل في صفوف الأخير 23 هدفا في 48 مباراة في موسمي 2018 و2019.

ودافع روني عن ألوان مانشستر يونايتد خلال 13 عاما، سجل خلالها 183 هدفا وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وبلقب في دوري أبطال أوروبا عام 2008، الثالث في تاريخ النادي.

المصدر: أ ف ب