أول تعليق لمدرب ليفربول بعد سقوط فريقه برباعية أمام مانشستر يونايتد

أرجع المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، سبب هزيمة فريقه الثقيلة أمام مانشستر يونايتد وديا في بانكوك، بنتيجة 0-4، اليوم الثلاثاء، لعدم جاهزية العديد من لاعبي فريقه.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، عقب المباراة: "من الواضح أن المباراة جاءت في وقت مبكر جدا بالنسبة لنا، ومع ذلك، فقد رأينا الكثير من الأشياء الجيدة فيها، لكن في اللحظات الحاسمة لم نكن جيدين بما يكفي أمام المرمى، لقد منحنا فرصا هائلة لعدد كبير من اللاعبين".

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وأضاف: "مانشستر يونايتد قام بعمل جيد في هذه اللحظات، فقد أنهوا الهجمات بصورة رائعة، نحن نعترف بذلك".

وأوضح كلوب: "أنا أكره الخسارة، حتى مع خوض عدد من اللاعبين المباراة بعد 3 أيام فقط من التدريبات.. هذا قاس حقا، ولكن هذه هي حياة لاعب كرة القدم المحترف، والآن يمكننا التعامل مع ذلك، وسنعمل معه".

وتابع: "أعلم أن كرة القدم هي لعبة نتائج، ونحن نفعل كل شيء من أجل ذلك، لكن علينا الاستعداد لموسم كامل".

وختم: "بالطبع كنت أحب أن نسجل بعض الأهداف أمام جماهيرنا هنا (في بانكوك)، فقد أتيحت لنا عدة فرص بالفعل، لكننا لم نستغلها".

تجدر الإشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يشارك مع مانشستر يونايتد في لقاء اليوم، لتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بانكوك وسط انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل، بينما جلس معظم نجوم ليفربول الأساسيين على دكة البدلاء، على رأسهم المصري محمد صلاح، الذي دخل بديلا في نصف الساعة الأخير من اللقاء.

المصدر: وكالات