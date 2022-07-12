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ليفربول ينهار أمام مانشستر يونايتد ويسقط برباعية (فيديو)

الرياضة

ليفربول ينهار أمام مانشستر يونايتد ويسقط برباعية (فيديو)
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تكبد نادي ليفربول هزيمة عريضة على يد غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-4، في مباراة جمعت الفريقين الثلاثاء في تايلاند ضمن بطولة كأس بانكوك الودية.

وافتتح جادون سانشو التسجيل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 12، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فريد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 30، ثم أحرز أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 33.

واختتم البديل فاكوندو بيليستري الرباعية في الدقيقة 76.

وهذه هي المباراة الأولى للفريقين ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).

تجدر الإشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسافر مع بعثة فريقه مانشستر يونايتد إلى بانكوك وسط انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل، بينما جلس معظم نجوم ليفربول الأساسيين على دكة البدلاء في لقاء اليوم، على رأسهم المصري محمد صلاح.

المصدر: RT

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