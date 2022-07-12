ليفربول ينهار أمام مانشستر يونايتد ويسقط برباعية (فيديو)

تكبد نادي ليفربول هزيمة عريضة على يد غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-4، في مباراة جمعت الفريقين الثلاثاء في تايلاند ضمن بطولة كأس بانكوك الودية.

وافتتح جادون سانشو التسجيل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 12، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

🔥 Así fue el golazo de Jadon Sancho contra Liverpool en el primer tiempo.#MUFC#MUTOUR22 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 12, 2022

وأضاف فريد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 30، ثم أحرز أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 33.

جوووووول هدف ثاني مانشستر يونايتد



مان يونايتد 2-0 ليفربول

الثاني من فريد رونالدينيو #مانشستر_يونايتد_ليفربولpic.twitter.com/4NJwscrGU5 — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) July 12, 2022

👊 Buen trabajo individual de Anthony Martial en el tercer gol del equipo.#MUFC#MUTOUR22 — Manchester United (@ManUtd_Es) July 12, 2022

واختتم البديل فاكوندو بيليستري الرباعية في الدقيقة 76.

Pellistri goal vs Liverpool (4-0) #mufc



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pic.twitter.com/MARb3Y6xxX — United Goals ⚽️ (@UnitedGoals__) July 12, 2022

وهذه هي المباراة الأولى للفريقين ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).

تجدر الإشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسافر مع بعثة فريقه مانشستر يونايتد إلى بانكوك وسط انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل، بينما جلس معظم نجوم ليفربول الأساسيين على دكة البدلاء في لقاء اليوم، على رأسهم المصري محمد صلاح.

المصدر: RT