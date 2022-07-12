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شاهد.. فريد يخدع حارس ليفربول ويسجل هدفا عالميا في شباكه

الرياضة

شاهد.. فريد يخدع حارس ليفربول ويسجل هدفا عالميا في شباكه
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أحرز لاعب الوسط البرازيلي فريد، هدفا عالميا خلال المباراة التي تجمع الآن بين فريقه مانشستر يونايتد ونادي ليفربول ضمن بطولة كأس بانكوك الودية.

وفي الدقيقة 29، وبعد "دربكة" داخل منطقة جزاء ليفربول، قام أحد المدافعين بإعادة الكرة بالخطأ  لفريد على مشارف منطقة الجزاء، وتعامل البرازيلي بطريقة ذكية مع الكرة، حيث أوهم حارس ليفربول، أليسون بأنه سيسدد الكرة بقوة لكنه قام برفعها بكل هدء من فوق الحارس لتتهادى للشباك في لقطة جميلة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة هي الأولى للفريقين ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد (2022-2023).

المصدر: RT

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