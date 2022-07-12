أول تعليق لنجم الأهلي المصري كهربا بعد قرار إيقافه من "الفيفا"

تلقى مهاجم الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، ضربة موجعة بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقافه لستة أشهر لحين سداده الغرامة المالية المقررة لناديه السابق الزمالك.

وفي أول تعليق له على قرار إيقافه، كتب كهربا على حسابه في موقع "إنستغرام": "من أحسن الظن بالله لا يخذله الله ولو خذله أهل الأرض جميعا".

وكان كهربا كسر عقده مع الزمالك قبل موسمين من طرف واحد رغم سريان عقده مع ناديه، ورحل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع الفريق البرتغالي في يناير 2020 ورحل للأهلي المصري.

وحصل الزمالك على حكم من "الفيفا" بتغريم كهربا ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، ولكن اللاعب قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تأييد غرامة كهربا لصالح الزمالك بمبلغ مليوني دولار، مع تحميل اللاعب الفوائد المستحقة من هذا المبلغ منذ صدور القرار في يونيو 2019.

ولكن كهربا لم ينفذ هذه الأحكام، لتقرر لجنة الانضباط في "الفيفا‎"، أمس الاثنين، إيقاف ‎المهاجم المصري 6 أشهر لحين سداد قيمة العقوبة المفروضة عليه.

المصدر: RT