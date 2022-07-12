التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستهل فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023 بمباراة مرتقبة بينهما ضمن بطولة كأس بانكوك الودية.

وتقام المواجهة في العاصمة التايلاندية بانكوك في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة الـ13:00 بتوقيت غرينيتش.

وكشف المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول في كأس بانكوك الودية، وجاءت كالتالي

في حراسة المرمى: دي خيا

في خط الدفاع: دالوت - فاران - لينديلوف - لوك شاو

في خط الوسط: فريد - مكتوميناي - فيرنانديز

في خط الهجوم: سانشو - مارسيال - راشفورد.

📋👇 Just dropped: our first starting XI of #MUTOUR22! 🔴🇹🇭#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 12, 2022

أما المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، فاختار التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: مابايا - فيليبس - غوميز - تشامبرز

في خط الوسط: هندرسون - مورتون - كارفاليو

في خط الهجوم: إيليوت - دياز - فيرمينو.

⚪ Here’s how we line-up for our first pre-season outing of 2022 ⚪#LFCPreSeason — Liverpool FC (@LFC) July 12, 2022

تجدر الإشارة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يسافر مع بعثة فريقه مانشستر يونايتد إلى بانكوك وسط انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل، بينما سيتواجد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح على دكة بدلاء فريقه في لقاء اليوم وقد يشارك كبديل.

المصدر: RT