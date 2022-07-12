مانشستر سيتي يؤمن خط وسطه حتى 2027

وقع الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، عقدا لمدة ثلاث سنوات للبقاء في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى موسم 2026-27، بحسب ما أعلنه النادي اليوم الثلاثاء.

وقال رودري بعد توقيعه العقد الجديد "الانضمام إلى السيتي في عام 2019 هو أفضل قرار اتخذته في مسيرتي".

وأضاف صاحب الـ26 عاما، الذي سجل 7 أهداف الموسم الماضي "بمجرد أن تبدأ بالفوز بألقاب كبيرة، لا تريد التوقف. أشعر أن السيتي يقدم لي أفضل فرصة للفوز بالألقاب، ولهذا السبب أنا سعيد للغاية للبقاء هنا لفترة أطول".

وخاض الدولي الإسباني 151 مباراة مع "السيتي" منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد قبل ثلاث سنوات، وساعده في الفوز بلقب الدوري وكأس الرابطة مرتين متتاليتين.

ويبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 7 أغسطس المقبل بمواجهة وستهام يونايتد.

المصدر: أ ب