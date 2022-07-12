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برشلونة يقدم عرضا مغريا لضم رافينيا

الرياضة

برشلونة يقدم عرضا مغريا لضم رافينيا
Legion-Media
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اقترب نادي برشلونة من إتمام صفقة التعاقد مع جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، الدولي البرازيلي رافينيا، حسب ما ذكر خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو.

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر" :"قدم برشلونة أخيرا العرض الرسمي لضم رافينيا، ومن المنتظر أن يوافق عليه ليدز".

وأضاف "يشمل العرض مبلغا ثابتا قدره 58 مليون يورو، ويرتفع هذا المبلغ بالمتغيرات إلى 68 مليونا.. الصفقة في المراحل الأخيرة".

واختتم رومانو "تنتظر جميع الأطراف أن يكون برشلونة قادرا وجاهزا لتسجيل رافينيا في قائمته، وسيتم توقيع العقود".

وكان ليدز يونايتد قد أكد بشكل رسمي، أن رافينيا لن يكون ضمن قائمة الفريق التي ستسافر إلى أستراليا خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، تحسبا لرحيله إلى فريق آخر.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 36 مباراة مع ليدز في الموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع 3 أهداف، ويلعب البرازيلي مع ليدز منذ صيف 2020، عندما انضم للفريق قادما من رين الفرنسي مقابل 19 مليون يورو.

المصدر:  فابريزيو رومانو

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