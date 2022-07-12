من هو روي فيتوريا المدرب الجديد لمنتخب مصر؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، الثلاثاء تعاقده مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمدة أربع سنوات من أجل تدريب منتخبه الأول خلفا لإيهاب جلال المقال من منصبه.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك": "توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة"، فيما أشارت تقارير صحافية مصرية إلى أنه سينال راتبا سنويا بقيمة 2.4 مليون يورو.

من هو روي فيتوريا؟

ولد روي فيتوريا في البرتغال ويبلغ من العمر 52 عاما، بدأ مسيرته كلاعب في الدرجات المغمورة في البرتغال، وعقب اعتزاله استهل مسيرته التدريبية مع فيلافرانكوينسي، ثم انتقل عام 2004 لتدريب فريق الشباب في بنفيكا واستمر معه لعامين، ثم فاتيما أربعة مواسم ومنه إلى باسوس دي فيريرا في 2011، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيمارايش بين 2011 و2015.

وشهدت فترة روي فيتوريا مع غيماريش، النجاح الأول للمدرب البرتغالي، حيث حقق أول لقب له في مسيرته التدريبية، قبل أن ينتقل لتدريب بنفيكا والذي تألق معه بشكل كبير في الفترة من 2015 حتى 2019.

وفي يناير2019، تولى روي فيتوريا القيادة الفنية لفريق النصر السعودي وقاده إلى لقب الدوري والكأس السوبر في 2019، بالإضافة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 عندما خسر أمام بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية، رحل روي فيتوريا عن النصر في نهاية 2020، قبل أن يتولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي مطلع الموسم الماضي، لكنه غادر بعد ستة أشهر.

ما هي أبرز إنجازات روي فيتوريا في مسيرته؟

أبرز إنجازاته كانت مع فريق غيماريش، الذي حقق معه بطولة كأس رابطة البرتغال في موسم 2012-13، ولكن النجاح الحقيقي للمدرب المخضرم كان مع بنفيكا، والذي حقق معه بطولة الدوري البرتغالي مرتين على التوالي في موسمي 2015-16، 2016-17، بالإضافة إلى لقبي كأس البرتغال، وكأس الرابطة، والسوبر البرتغالي.

وبعد انتقاله إلى النصر، نجح روي فيتوريا مع العالمي في تحقيق بطولة الدوري السعودي في موسم 2018-19، للمرة الأولى بعد غياب أربع مواسم، بالإضافة إلى السوبر السعودي لعام 2019.

المصدر: وكالات