برشلونة يتفق مع مانشستر يونايتد على سعر النجم دي يونغ

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع مانشستر يونايتد، على قيمة انتقال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

واتفق الناديان على أن يبلغ الرقم الإجمالي للصفقة، 85 مليون يورو بالمتغيرات، لذا لا يتبقى سوى إقناع دي يونج بالانتقال إلى أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونغ يشعر بالامتنان لاهتمام مانشستر يونايتد، ويدرك أن برشلونة يريد بيعه لأسباب اقتصادية، إلا أنه مستاء من موقف البارسا.

De Jong deal, never collapsed... but no changes: still no green light from Frenkie. Man United & Barça have an agreement ready since June: €65m, €20m add-ons [structure to be decided]. 🔴 #MUFC



Frenkie's priority, staying at Barça - but salary reduction still "very unlikely". pic.twitter.com/E7azJD34Sf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022

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وأوضحت أن الاتفاق بين الناديين حدث بالأمس الاثنين، عقب اجتماع ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للمانيو، وجون مورتوج مدير كرة القدم في النادي، مع مسؤولي برشلونة ماتيو أليماني وجوردي كرويف ورافا يوستي، في مطعم تريتون بالقرب من الكامب نو.

وذكرت الصحيفة أن أليماني ذهب إلى المدينة الرياضية بالأمس عقب الاجتماع، وعقد لقاء مع المدرب تشافي هيرنانديز، وأبلغه بالاتفاق الذي حدث مع مسؤولي مانشستر يونايتد.

المصدر:"وكالات"