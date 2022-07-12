 
مباشر

برشلونة يتفق مع مانشستر يونايتد على سعر النجم دي يونغ

الرياضة

برشلونة يتفق مع مانشستر يونايتد على سعر النجم دي يونغ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/temx

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع مانشستر يونايتد، على قيمة انتقال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

 واتفق الناديان على أن يبلغ الرقم الإجمالي للصفقة، 85 مليون يورو بالمتغيرات، لذا لا يتبقى سوى إقناع دي يونج بالانتقال إلى أولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونغ يشعر بالامتنان لاهتمام مانشستر يونايتد، ويدرك أن برشلونة يريد بيعه لأسباب اقتصادية، إلا أنه مستاء من موقف البارسا.

إقرأ المزيد
كلوب يطمئن الجمهور بعد رحيل ماني: لا داعي للقلق.. وانتظروا هذا الثنائي
كلوب يطمئن الجمهور بعد رحيل ماني: لا داعي للقلق.. وانتظروا هذا الثنائي

وأوضحت أن الاتفاق بين الناديين حدث بالأمس الاثنين، عقب اجتماع ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للمانيو، وجون مورتوج مدير كرة القدم في النادي، مع مسؤولي برشلونة ماتيو أليماني وجوردي كرويف ورافا يوستي، في مطعم تريتون بالقرب من الكامب نو.

وذكرت الصحيفة أن أليماني ذهب إلى المدينة الرياضية بالأمس عقب الاجتماع، وعقد لقاء مع المدرب تشافي هيرنانديز، وأبلغه بالاتفاق الذي حدث مع مسؤولي مانشستر يونايتد.

المصدر:"وكالات" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا