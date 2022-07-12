شاهد.. إحياء مسابقة غريبة من نوعها "رمي روث البقر"

تم إحياء مسابقة بطولة "رمي السماد الأسطورية" في قرية كريلوفسكي بإقليم بيرم الروسي بعد انقطاع قسري لمدة عامين، بسبب انتشار وباء كورونا.

ونجح الفائز بالمسابقة من رمي القرص لمسافة 64 مترا.

ويتم في هذه المسابقة استبدال الصحون الطائرة بأقراص دائرية مصنوعة من "روث البقر"على شكل أسطوانة قطرها 20 سم صنعت بصورة تجعلها تطير في الهواء لمسافة معينة إذا تم رميها وتدويرها.

وتعتبر مسابقة رمي روث البقر جزءا من مهرجان كبير يقام سنويا في القرية منذ عام 2010، وتحظى المسابقة الشعبية بصدى جماهيري واسع لدرجة أنه يحلو لبعض السياح قيادة سياراتهم والذهاب إلى القرية المذكورة للمشاركة في المسابقة المحلية.

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ولاتحظى المسابقة بتمويل حكومي بل تتلقى التبرعات من عدد من المسؤولين المحليين في الإقليم.

وأكدت أوكسانا ماكاروفا، رئيس قسم الثقافة والرياضة والسياحة في إدارة التنمية الاجتماعية بإدارة بلدية أوسينسكي :"بالطبع ، لا يفهم الجميع سبب حاجتنا لهذه المنافسة، ولكن إذا أحبها الناس، فلماذا لا نوفرها؟ ".

ويدافع منظمو الحدث عن المسابقة التي تواجه بعض الانتقادات :"لا يوجد شيء مخجل في عملية رمي الروث، إنها عديمة الرائحة ولا يبدو الأمر مثيرا للاشمئزاز على الإطلاق".

ويوضحون :"تكون طيلة الشتاء مغمورة بالثلوج، ثم يتم جمعها وتجفيفها في الربيع، كما أن الناس تحملها بأيديها دون قفازات ويرمونها ثم يحصلون على جوائز".

المصدر: dailystorm