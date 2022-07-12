رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد نجم فريقه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل رسمي تجديد تعاقده مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للبيان الرسمي الذي أصدره نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الإلكتروني، تم تجديد عقد نجم الفريق رودريجو هيرنانديز والمعروف باسم "رودري".

وجاء في البيان: "وقع رودريجو على تمديد جديد لعقده مع مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات ، وهي صفقة تعني أن اللاعب البالغ 26 عاما سيبقى في النادي حتى يونيو 2027".

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وانضم رودري إلى مانشستر سيتي في عام 2019، قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل تدعيم صفوف الفريق الإنجليزي

وخلال هذه الفترة، شارك رودري مع مانشستر سيتي في 151 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9، وحقق 5 ألقاب مع الفريق حتى الآن.

المصدر: twitter/ManCity