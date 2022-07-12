رسميا.. النصر يتعاقد مع الحارس العالمي أوسبينا

أصدر نادي النصر السعودي بيانا رسميا، الاثنين، لإعلان تعاقده مع حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، دافيد أوسبينا، وذلك في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لعامين".

رسميًا ✅

وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، داڤيد اوسبينا 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لسنتين .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪

⁧#اوسبينا_نصراويpic.twitter.com/VNn2Dd05wJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2022

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وانضم دافيد أوسبينا إلى نادي النصر لمدة عامين حتى 30 يونيو 2024، علما أنه لعب من قبل في أندية نيس الفرنسي ونابولي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي.

ولعب دافيد أوسبينا مع أرسنال 70 مباراة في جميع المسابقات، استقبلت شباكه 76 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 27 مباراة.

ومع نابولي، لعب دافيد أوسبينا 103 مباراة في جميع المسابقات، استقبلت شباكه 96 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة، فيما لعب مع نيس 199 مباراة، استقبلت شباكه 237 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 65 مباراة.

وتعتبر صفقة أوسبينا ثاني صفقات نادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الإيفواري غسيلان كونان قبل 6 أيام.

المصدر: twitter/AlNassrFC