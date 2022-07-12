 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل ويشارك في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي

بالفيديو.. اعتداء عنيف على بطلة أولمبية

الرياضة

بالفيديو.. اعتداء عنيف على بطلة أولمبية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tekx

تعرضت لاعبة كرة الطائرة والأولمبية الحائزة على ميدالية، كيم غلاس، لهجوم وضرب بوحشية من قبل رجل مشرد في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية اللاعبة الدولية بعين متورمة.

وقالت غلاس واصفة الحادثة: "كان يحمل شيئا في يده، وكان على الجانب الآخر من السيارة في الشارع، وكان ينظر إلي بنظرات كراهية. وعندما استدرت لأخبر صديقتي بأنني أعتقد أن هناك خطرا ما، وأنه سيضرب السيارة، وقبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير".

وقالت غلاس الحائزة على فضية الكرة الطائرة مع المنتخب الأمريكي في أولمبياد بكين عام 2008 إن الهجوم ترك كسرا في خدها، وورما حول عينها.

إقرأ المزيد
أصله عربي.. البطل الأولمبي مو فرح أحضره تجار البشر إلى المملكة المتحدة
أصله عربي.. البطل الأولمبي مو فرح أحضره تجار البشر إلى المملكة المتحدة

على الرغم من إصاباتها، طمأنت غلاس متابعيها إنها بخير وقالت في الفيديو: "يا رفاق، فقط ابقوا بأمان هناك ... لم أكن مستعدة لذلك وهناك الكثير من المصابين بأمراض عقلية في هذه الشوارع الآن".

ونجحت مجموعة من المارة في احتجاز المعتدي البالغ 51 عاما، لحين وصول الشرطة إلى المكان.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي، وحجزته بتهمة الاعتداء بسلاح مميت.

المصدر: abc7.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا