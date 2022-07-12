بالفيديو.. اعتداء عنيف على بطلة أولمبية

تعرضت لاعبة كرة الطائرة والأولمبية الحائزة على ميدالية، كيم غلاس، لهجوم وضرب بوحشية من قبل رجل مشرد في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية اللاعبة الدولية بعين متورمة.

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Olympic Medalist Kim Glass reveals she was brutally beaten by a homeless man in LA.



pic.twitter.com/qdw7kqLHc7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) July 11, 2022

وقالت غلاس واصفة الحادثة: "كان يحمل شيئا في يده، وكان على الجانب الآخر من السيارة في الشارع، وكان ينظر إلي بنظرات كراهية. وعندما استدرت لأخبر صديقتي بأنني أعتقد أن هناك خطرا ما، وأنه سيضرب السيارة، وقبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير".

وقالت غلاس الحائزة على فضية الكرة الطائرة مع المنتخب الأمريكي في أولمبياد بكين عام 2008 إن الهجوم ترك كسرا في خدها، وورما حول عينها.

The man that attacked Olympic Medalist Kim Glass pic.twitter.com/w1JOUGfNUy — Breakingtrendsnews (@Breakingtrends1) July 11, 2022

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على الرغم من إصاباتها، طمأنت غلاس متابعيها إنها بخير وقالت في الفيديو: "يا رفاق، فقط ابقوا بأمان هناك ... لم أكن مستعدة لذلك وهناك الكثير من المصابين بأمراض عقلية في هذه الشوارع الآن".

ونجحت مجموعة من المارة في احتجاز المعتدي البالغ 51 عاما، لحين وصول الشرطة إلى المكان.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي، وحجزته بتهمة الاعتداء بسلاح مميت.

المصدر: abc7.com