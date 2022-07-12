عجائب الكرة الإفريقية.. إحضار الكرة إلى حكم مباراة بطريقة غريبة (فيديو)

نشر حساب متخصص بكرة القدم الإفريقية ÁFRICA FUTBOLERA مقطع فيديو يظهر أحد العاملين في ملاعب دولة الرأس الأخضر(Cape Verde) أثناء إحضاره الكرة قبل بدء المباراة، وهو يركب على ظهر حمار.

وعلق الحساب على الفيديو المصور من مواجهة نهائي كأس الرأس الأخضر الذي نشره عبر "تويتر": "بينما تصل الكرة في بلدان أخرى بسيارة تعمل بالتحكم عن بعد، تصل في نهائي كأس الرأس الأخضر على ظهر حمار".

😲 ¡INCREÍBLE!



Mientras que en otros países el balón llega en coche teledirigidos, en la final de la Copa de Cabo Verde llega en burro.



pic.twitter.com/3uLSPNU4md — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) July 10, 2022

إقرأ المزيد

وانهالت على مقطع الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة، بينما علق البعض بأن المنظمين أرادوا لفت الأنظار عبر هذه الطريقة، وكان لهم ما أرادوا.

جدير بالذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودَع البطولة من دور الـ16 بعد خسارته بصعوبة أمام نظيره السنغالي بهدفين دون رد.

المصدر: twitter/AfricaFutbolera