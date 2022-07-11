البرتغالي روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر ومصدر يكشف قيمة راتبه

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة خلفا للمدرب الوطني إيهاب جلال.

ومن المقرر أن يصل فيتوريا الاسبوع المقبل إلى القاهرة لتولي مهمة منتخب مصر رسميا، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

بدورها، نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر داخل اتحاد الكرة المصري قوله أن حازم إمام حصل على موافقة الجبلاية على شروط المدرب البرتغالي باستقدام 4 ضمن الجهاز الفني الجديد، على أن يحصل المدرب على 200 ألف دولار شهريا.

وأوضح المصدر: "الاتفاق تم بشكل نهائي بين حازم إمام والمدرب البرتغالي بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على شروط المدرب ومقابلة ذلك بموافقة فيتوريا على اصطحاب 4 مساعدين بدلا من 6".

وأشار المصدر، بحسب الشروق، إلى "تأكد استبعاد عصام الحضري من الجهاز الفني الجديد".

المصدر: اليوم السابع+ الشروق المصرية