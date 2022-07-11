رسميا.. إنتر يعلن رحيل لاعبه التشيلي فيدال

أعلن نادي إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الاثنين عن رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال إنتر في بيان "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء عقد لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي"، مضيفا "يود النادي أن يشكر أرتورو على عامين قضاهما مع إنتر وتوج خلالهما بثلاثة ألقاب".

Two years of great highs and excitement together!



¡Mucha suerte! #Gracias Arturo🇨🇱 pic.twitter.com/QKK5Q7ZTcl — Inter (@Inter_en) July 11, 2022

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام ابن الـ35 عاما للانتقال إلى فلامنغو البرازيلي الذي حل لديه منتصف الأسبوع الماضي من أجل التفاوض على الانضمام لصفوفه حتى نهاية عام 2023.

وقال فيدال للصحفيين في المطار بعدما استقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين "أنا سعيد لوجودي هنا.. نحن الآن نجري مفاوضات".

وكان فيدال، بدأ مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونخ (2015-2018) الألمانيين، ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

المصدر: أ ف ب