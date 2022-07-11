الجزائري محرز يقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتي

يتجه الجناح الدولي الجزائري رياض محرز نحو تجديد عقده مع فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أفادت به الاثنين صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

وفي ظل بقاء عام واحد على العقد الذي يربطه بمانشستر سيتي، الفريق الذي وصل إليه في صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، كان محرز من اللاعبين الذين يثيرون اهتمام العديد من الأندية، بينها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بحسب "ليكيب".

ولكن الجزائري البالغ 31 عاما الذي كان الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا على صعيد كافة المسابقات (24 هدفا بينها 7 في دوري أبطال أوروبا)، يبدو عازما على مواصلة مشواره مع "السيتي".

وبدأ الطرفان منذ فترة التفاوض على تمديد العقد ويبدو أنهما اقتربا من الاتفاق على بقاء قائد المنتخب الجزائري في "ستاد الاتحاد" حتى عام 2025.

وخاض محرز 189 مباراة في جميع المسابقات بقميص "السيتي"، مسجلا 63 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة، ليساهم بإحراز فريقه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

كما توّج الجزائري مع "السيتي" بكأس الرابطة الإنجليزية ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عام 2021.

المصدر: وكالات