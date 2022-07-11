أول تعليق لمرتضى منصور على إيقاف كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، إن قرار إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي، هو أكبر انتصار للقلعة البيضاء، ودليل على صحة موقف النادي.

وقال منصور في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نصرت نادي الزمالك في قضيته ضد محمود كهربا، وهو أكبر انتصار لمجلس الإدارة".

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وأضاف: "إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر يعتبر ردا على المشككين، وأن عقد اللاعب مع الزمالك كان سليما، وليس مزورا كما تردد في الفترة السابقة".

وواصل: "نادي الزمالك مستمر في موقفه، وبخصوص أي قضية لن نتنازل عن حقنا وسنحارب من أجله، مثلما حدث في قضية كهربا، وسوف نحصل على حقوقنا كاملة".

وأتم: "يجب على اتحاد الكرة المصري تنفيذ قرار إيقاف كهربا، وفي حالة عدم دفع اللاعب للغرامة الموقعة عليه سيتم تقديم شكوى جديدة ضده".

وكان كهربا كسر عقده مع الزمالك قبل موسمين من طرف واحد رغم سريان عقده مع ناديه ورحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع الفريق البرتغالي في يناير 2020 ورحل للأهلي المصري.

وحصل الزمالك على حكم من "الفيفا" بتغريم كهربا ونادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، ولكن اللاعب قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تأييد غرامة كهربا لصالح الزمالك بمبلغ مليوني دولار، مع تحميل اللاعب الفوائد المستحقة من هذا المبلغ منذ صدور القرار في يونيو 2019.

ولكن كهربا لم ينفذ هذه الأحكام، لتقرر لجنة الانضباط في "الفيفا‎"، اليوم الاثنين، إيقاف ‎المهاجم المصري 6 أشهر لحين سداد قيمة العقوبة المفروضة عليه.

المصدر: وكالات