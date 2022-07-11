الاتحاد الإيراني يقيل مدرب المنتخب سكوتشيتش قبل أشهر من مونديال قطر

أقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاثنين مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي دراغان سكوتشيتش قبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وفق الإعلام الرسمي.

وأوضحت وكالة "إرنا" للأنباء أن "اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم أعفت مدرب المنتخب الوطني دراغان سكوتشيتش من مهامه".

وكان المدرب البالغ من العمر 53 عاما، عين في فبراير 2020 خلفا للبلجيكي مارك ويلموتس الذي ترك منصب المدير الفني للمنتخب الإيراني في أعقاب تباينات مع الاتحاد المحلي.

ووصل سكوتشيتش إلى رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعدما راكم خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط، وأصبح خامس مدرب كرواتي يشرف على المنتخب الإيراني بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلازيفيتش، وبرانكو ايفانكوفيتش.

وفي أواخر يناير الماضي، نجح سكوتشيتش في قيادة إيران إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا.

وأوقعت قرعة المونديال القطري، المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، إذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وإنجلترا وويلز.

ويأمل المنتخب الإيراني في تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه عندما يخوض غمار النهائيات التي تستضيفها قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: أ ف ب