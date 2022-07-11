برسالة مشفرة.. شقيقة رونالدو تكشف عن مستقبله

زادت كاتيا أفيرو، شقيقة مهاجم مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الجدل المثار مؤخرا حول مستقبل "الدون".

وأشارت عدة تقارير صحفية مؤخرا إلى أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع تبقي موسم واحد في عقده مع النادي.

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وفي ظل هذا الجدل المثار حول مستقبل "الدون، ردت شقيقته، عبر حسابها على "إنستغرام"، على مشجع سألها: "هل سيبقى كريستيانو في مانشستر يونايتد؟"، قائلة: "أقترح عليك لبس النظارات.. وأن تكون لديك مساحة من التفكير أو تعلم القراءة والفهم".

ولم يكن رد كاتيا واضحا بشكل كبير، لكن يبدو أنها تحث المشجع على قراءة ما يكتب عن مستقبل رونالدو، الذي قالت تقارير صحفية مؤخرا إنه قدم طلبا رسميا للرحيل عن "الشياطين الحمر".

كما أنه تغيب عن فترة الإعداد للموسم المقبل، من أجل البحث عن ناد جديد، لكن يونايتد قال إن "الدون" غاب لأسباب عائلية.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية سابقة، أن مستشاري رونالدو أبلغوا ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي للنادي، في يناير الماضي، أن النجم البرتغالي لن يبقى مع يونايتد، إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن يونايتد من حجز بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات