مدير بايرن ميونخ يصل إلى تورينو لإتمام صفقة التعاقد مع نجم يوفنتوس

قال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، إن مدير بايرن ميونخ وصل إلى تورينو لعقد محادثات من أجل التعاقد مع نجم يوفنتوس، المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر": "كما كان متوقعا، مدير بايرن، حسن صالح حميديتش وصل للتو إلى تورينو لعقد محادثات مع إدارة نادي يوفنتوس لضم ماتياس دي ليخت للفريق البافاري".

Bayern director Hasan Salihamidžić, in Turin as expected to meet with Juventus for Matthijs de Ligt. Just landed and ready to open talks between clubs 🚨🔴 #FCBayern



Bayern have already negotiated all details of personal terms with de Ligt, Juve now waiting for the official bid. pic.twitter.com/aFgzlA3igT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022

وأضاف: "تفاوض بايرن بالفعل على جميع تفاصيل الشروط الشخصية مع دي ليخت، وينتظر يوفنتوس الآن العرض الرسمي من البايرن".

وذكرت "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن النادي البافاري مستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 90 مليون يورو، لضم دي ليخت.

وأضاف التقرير أن بايرن سيعرض عقدا بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليونا أخرى كمتغيرات، لتلبية متطلبات يوفنتوس، وفي حال عقدت الصفقة، فستكون هي الأغلى في تاريخ النادي الألماني.

وكان دي ليخت البالغ من العمر 22 عاما قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2019، نظير 85 مليون يورو، قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي، ويمتد عقده الحالي مع فريق "السيدة العجوز" حتى العام 2024.

المصدر: رومانو + "لاغازيتا ديللو سبورت"