واين روني يعود إلى الدوري الأمريكي مدربا

توصل المهاجم الدولي السابق الانجليزي واين روني إلى اتفاق لتدريب نادي دي سي يونايتد الأمريكي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين عامي 2018 و2019، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وأكدت "إي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" أن روني (36 عاما) سينضم إلى الفريق فور الانتهاء من إجراءات تأشيرة الدخول.

ونشر مراسل ذي أتلتيك بابلو إغليسياس ماورد على "تويتر" صورة لروني في مطار داليس الدولي خارج واشنطن الأحد.

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وسيحل مهاجم مانشستر يونايتد السابق بدلا من الأرجنتيني هرنان لوسادا، المقال من مهامه بعد 6 مباريات فقط على انطلاق الموسم عقب تردي نتائج الفريق.

كما فشل دي سي يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات بعد رحيل لوسادا، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

وتعرض نادي العاصمة بقيادة مدربه الموقت تشاد أشتون، لهزيمة ساحقة على يد فيلادلفيا يونيون 0-7 الجمعة.

وخاض روني مغامرته الأولى على دكة المدربين بعد مسيرة طويلة في الملاعب مع نادي ديربي كاونتي الذي غادره في نهاية يونيو، علما أن قائد منتخب إنجلترا السابق انضم إلى ديربي كاونتي كلاعب في عام 2020 بعد مغادرته دي سي يونايتد، حيث سجل 23 هدفا في 48 مباراة في موسمي 2018 و2019.

ودافع روني عن ألوان فريق "الشياطين الحمر" خلال 13 عاما، سجل خلالها 183 هدفا وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وبلقب في دوري أبطال أوروبا عام 2008، الثالث في تاريخ النادي.

المصدر: "أ ف ب"