رسميا.. يوفنتوس يحتفل بعودة بوغبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي، تعاقده مع الفرنسي بول بوغبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل بول بوغبا، عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف الحالي، بعد انتهاء الموسم، وعقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، دون الاتفاق على تجديد العقد.

إقرأ المزيد

وفي بيان رسمي أصدره يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله عودة بول بوغبا، إلى صفوف السيدة العجوز، مرة أخرى.

ولم يذكر يوفنتوس أي تفاصيل خلال بيانه الرسمي، عن مدة عقد اللاعب مع السيدة العجوز، أو التفاصيل المالية، بل اكتفى بالحديث عن عودة نجمه الفرنسي، إلى صفوفه مرة أخرى.

المصدر: twitter/juventusfc