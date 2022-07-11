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الكشف عن حقيقة تفاوض سان جيرمان مع زيدان

الرياضة

الكشف عن حقيقة تفاوض سان جيرمان مع زيدان
AFP
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الاثنين، حقيقة مفاوضات نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، هذا الصيف.

وتداولت وسائل الإعلام الفترة الماضية أنباء عن أن زيدان كان قريبا من الاتفاق مع سان جيرمان، قبل أن ينهي النادي الفرنسي تعاقده رسميا مع المدير الفني، كريستوف غالتيه.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس، امتلك الصلاحيات الكاملة لاختيار المدرب الجديد، ولم يتصل أبدا بزيدان.

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وأشارت إلى أن المقربين من زيدان وراء تسريب أنباء غير صحيحة حول تعاقد زيزو مع سان جيرمان، رغم علمهم بأن المدرب الفرنسي لن يعمل في "حديقة الأمراء".

وأوضحت الصحيفة: "زيدان يريد أن يقال إنه رفض سان جيرمان في 2022، كي يضغط على الاتحاد الفرنسي بضرورة عدم استمرار المدرب ديدييه ديشامب في مهمة قيادة الديوك، عقب كأس العالم في قطر".

وأشارت إلى أن زيدان يريد الظهور بأنه قدم تضحية كبيرة أمام الاتحاد الفرنسي عندما رفض تدريب سان جيرمان.

المصدر: "وكالات"

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