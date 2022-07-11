بعد فوزها ببطولة ويمبلدون.. ريباكينا تفقد فرصتها في تحسين تصنيفها العالمي بسبب العقوبات

رغم فوز اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا ببطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس لأول مرة في مسيرتها إلا أن هذا لم يؤثر على مركزها في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

ولم يتم منح أي نقاط للأداء في ويمبلدون هذا الموسم، وذلك بسبب العقوبات المفروضة من اتحاد لاعبات التنس للمحترفات واتحاد لاعبي التنس للمحترفين، على اتحاد التنس في بريطانيا ومنظمي بطولة ويمبلدون، لعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في البطولة.

AFP

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واحتفظت ريباكينا، بالمركز 23 في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات حسبما ذكر موقع Vesti.kz.

وتغلبت ريباكينا على التونسية أنس جابر، المصنفة ثانيا عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما السبت الفائت، واستغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة.

فيما تراجعت جابر من المركز الثاني إلى المركز الخامس عالميا.

ومثلت يلينا ريباكينا روسيا حتى عام 2018، وفي وقت لاحق، غيرت جنسيتها الرياضية لتمثل كازاخستان.

المصدر: ru.sputnik.kz