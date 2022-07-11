رياض محرز ينشر صورة طفلته الجديدة ويرحب بها بدعاء إسلامي

نشر اللاعب الجزائري، رياض محرز، أول صورة لطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء الإنجليزية، تايلور وارد، لتصبح الطفلة الثالثة له، بعدما أنجب قبلها بنتين من زواج سابق.

وكتب محرز عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": "أهلا بك ابنتي"، مع رمز للقلب، ووسم "اللهم بارك".

ولم يذكر محرز اسم وتاريخ ميلاد الطفلة، لكن زوجته نشرت صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام"، مع تعليق قالت فيه: "أسبوع واحد من حبك. ميلا محرز 01.07.22"، أي أن اسم الطفلة ميلا وأنها ولدت مطلع شهر يوليو الحالي.

وكانت صحيفة The Sun البريطانية، أكدت في فبراير 2022 أن الثنائي محرز ووارد تزوجا في السر، على الشريعة الإسلامية.

وهذه الطفلة هي الأولى لمحرز من زوجته الثانية، إذ أنجب نجم مانشستر سيتي طفلتين من زوجته الأولى، ريتا جوهال، ذات الأصول الهندية، والتي انفصل عنها بعد زواج استمر 6 سنوات.

المصدر: twitter\Mahrez22