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لا توقع قبل أن تقرأ! .. مشجع يخدع لاعبا شهيرا (فيديو)

الرياضة

لا توقع قبل أن تقرأ! .. مشجع يخدع لاعبا شهيرا (فيديو)
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جعل أحد مشجعي فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، لاعب خط الوسط الويلزي آرون رامسي أن يوقع "فسخ عقده" مع فريق "السيدة العجوز" قبل التدريبات حصة تدريبية للفريق.

واستغل المشجع توقيع رامسي على أوراق جماهير يوفنتوس "البيانكونيري" التي استقبلته، فخدعه ليوقع على ورقة كتب عليها "فسخ التعاقد" باللغة الإيطالية.

لا توقع قبل أن تقرأ! .. مشجع يخدع لاعبا شهيرا (فيديو)

ويبدو أن الدولي الويلزي لم يلحظ "المقلب" ما حدث، حيث واصل التوقيع لبقية جماهير "السيدة العجوز".

وانضم آرون رامسي (31 عاما) إلى صفوف يوفنتوس قادما من أرسنال في صيف 2019، بعد 11 عاما في لندن، وتقدر تقارير صحفية راتب الويلزي مع الفريق الإيطالي بـ400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

المصدر: وسائل إعلام 

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