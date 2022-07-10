شاهد.. المقاتل الأذربيجاني فيزيف يسقط البرازيلي دوس أنجوس بالضربة القاضية

تغلب الأذربيجاني رافائيل فيزيف على منافسه البرازيلي رافائيل دوس أنجوس في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أمريكا، ضمن دورة "UFC Vegas 58" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط المقاتل الأذربيجاني، المولود في كازاخستان، منافسه البرازيلي، البطل السابق لـ"UFC" بالضربة القاضية في بداية الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

RAFAEL FIZIEV JUST PUT RDA OUT IN ROUND FIVE #UFCVegas58pic.twitter.com/hW8hwiCsdT — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 10, 2022

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وحقق رافائيل فيزيف (29 عاما) بذلك انتصاره السادس على التوالي والثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، مني رافائيل دوس أنجوس (37 عاما) بالهزيمة الرابعة عشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 31 انتصارا.

المصدر: RT