 
مباشر

شاهد.. المقاتل الأذربيجاني فيزيف يسقط البرازيلي دوس أنجوس بالضربة القاضية

الرياضة

شاهد.. المقاتل الأذربيجاني فيزيف يسقط البرازيلي دوس أنجوس بالضربة القاضية
Globallookpress Diego Ribas
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/teak

تغلب الأذربيجاني رافائيل فيزيف على منافسه البرازيلي رافائيل دوس أنجوس في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أمريكا، ضمن دورة "UFC Vegas 58" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط المقاتل الأذربيجاني، المولود في كازاخستان، منافسه البرازيلي، البطل السابق لـ"UFC" بالضربة القاضية في بداية الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

إقرأ المزيد
المقاتل
المقاتل "الشرس" أوليفيرا: سأهزم إسلام وأتحدى حبيب
إقرأ المزيد
سعيد نورمحمدوف يهزم البرازيلي أندرادي (فيديو)
سعيد نورمحمدوف يهزم البرازيلي أندرادي (فيديو)

وحقق رافائيل فيزيف (29 عاما) بذلك انتصاره السادس على التوالي والثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، مني رافائيل دوس أنجوس (37 عاما) بالهزيمة الرابعة عشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 31 انتصارا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا