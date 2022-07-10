شاهد.. لحظة وصول محمد صلاح إلى تايلاند ورد فعل الجماهير

حظي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، باستقبال خاص لدى وصوله مع بعثة فريق "الريدز" إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

ووصلت بعثة ليفربول إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، صباح اليوم الأحد، استعدادا لخوض مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو للحظة وصول نجوم "الريدز" إلى مطار بانكوك، واالستقبال الحار من قبل الجماهير لهم، والتي هتفت ونادت ياسم النجم محمد صلاح لحظة ظهوره.

ارفع الصوت واستمتع بحفاوة الجماهير أثناء استقبال الريدز في بانكوك! 🇹🇭😍

#استعدادات_ليفربولpic.twitter.com/ZWegglZd5h — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 10, 2022

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يذكر أن محمد صلاح غاب عن تدريبات ليفربول خلال الأيام الماضية، حيث كان يقضي عطلته الصيفية بعد تجديد عقده مع النادي حتى عام 2025.

المصدر: وكالات