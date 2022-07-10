 
مباشر

شاهد.. لحظة وصول محمد صلاح إلى تايلاند ورد فعل الجماهير

الرياضة

شاهد.. لحظة وصول محمد صلاح إلى تايلاند ورد فعل الجماهير
AFP Manan VATSYAYANA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te9r

حظي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، باستقبال خاص لدى وصوله مع بعثة فريق "الريدز" إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

ووصلت بعثة ليفربول إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، صباح اليوم الأحد، استعدادا لخوض مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو للحظة وصول نجوم "الريدز" إلى مطار بانكوك، واالستقبال الحار من قبل الجماهير لهم، والتي هتفت ونادت ياسم النجم محمد صلاح لحظة ظهوره.

إقرأ المزيد
كلوب يعترف بحبه لأمريكي جنوبي عدواني
كلوب يعترف بحبه لأمريكي جنوبي عدواني
إقرأ المزيد
صلاح يرد على سخرية لوفرين.. صورة
صلاح يرد على سخرية لوفرين.. صورة

يذكر أن محمد صلاح غاب عن تدريبات ليفربول خلال الأيام الماضية، حيث كان يقضي عطلته الصيفية بعد تجديد عقده مع النادي حتى عام 2025.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا