سعيد نورمحمدوف يهزم البرازيلي أندرادي (فيديو)

فاز الروسي سعيد نورمحمدوف على خصمه البرازيلي دوغلاس سيلفا دي أندرادي في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أمريكا، ضمن دورة "UFC Vegas 58" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتفوق سعيد نورمحمدوف على المقاتل البرازيلي بالنقاط بالإجماع بواقع: (30-27، 29-28، 29-28) في المواجهة التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

Unanimous for Said Nurmagomedov!



Locks in his 3rd straight W with the decision at #UFCVegas58pic.twitter.com/iwT4DN0Jrk — UFC Canada (@UFC_CA) July 10, 2022

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وحقق سعيد نورمحمدوف (30 عاما) بذلك انتصاره السابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني دوغلاس سيلفا دي أندرادي (37 عاما) بالهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 28 انتصارا.

المصدر: "sport-interfax"