فيتوريا يحدد موقفه من تدريب منتخب مصر

أفادت تقارير صحفية، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لفريق سبارتاك موسكو الروسي، حدد وجهته، بعد تلقيه عرضين لتدريب منتخب مصر، ونادي الشباب السعودي لكرة القدم.

وأكد الصحفي البرتغالي برونو أندريا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن فيتوريا قد رفض عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، لتدريب منتخب "الفراعنة" خلفا لإيهاب جلال.

وأوضح برونو أندريا، أن فيتوريا (52 عاما) رفض عرض تدريب منتخب مصر بسبب المقابل المادي، مشيرا إلى أن العرض لم يرتق إلى طلبات مدرب النصر السعودي السابق.

وأشار الصحفي البرتغالي إلى أن إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم، قد دخلت في مفاوضات متقدمة مع فيتوريا، لتولي مسؤولية قيادة الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

المصدر: وسائل إعلام