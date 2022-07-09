رسميا.. الشباب السعودي يتعاقد مع النجم البولندي كريخوفياك

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط البولندي، غجيغوش كريخوفياك، قادما من كراسنودار الروسي، بموجب عقد يمتد حتى صيف العام المقبل 2023.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع "تويتر" إن إدارة نادي الشباب وقعت على عقد احترافي مع لاعب خط الوسط غجيغوش كريخوفياك لمدة موسم ابتداء من الفترة الصيفية الحالية، متمنيا كل التوفيق للدولي البولندي خلال الفترة المقبلة مع "شيخ الأندية" السعودية.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC#Alshababpic.twitter.com/KkGZKcYwnI — Al Shabab Saudi Club 🇸🇦 (@ShababSaudiFc) July 8, 2022

واستفاد نادي الشباب في تعاقده مع كريخوفياك، من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الصادر يوم 21 يونيو الماضي، والذي يسمح للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق عقود العمل مع الأندية الروسية حتى 30 يونيو 2023.

ويعتبر كريخوفياك رابع صفقات الشباب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو من كاشيوا ريسول الياباني، وأحمد عبده من الوحدة السعودي، ومحمد آدم "مو آدامز" من إنتر ميامي الأمريكي.

وانتقل غجيغوش كريخوفياك (32 عاما) إلى صفوف كراسنودار صيف 2021 وشارك في 15 مباراة وسجل 5 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ودافع الدولي البولندي، خلال مسيرته الكروية، عن ألوان عدة أندية أوروبية، منها بوردو، ملعب ريمس، نانت، إشبيلية، باريس سان جيرمان، وست بروميتش، لوكوموتيف موسكو، آيك أثينا، وكراسنودار.

وشارك كريخوفياك في 91 مباراة دولية مع المنتخب البولندي، وسجل 5 أهداف، ولعب في "يورو 2016 و2020 وكأس العالم 2018.

المصدر: وكالات