محمد صلاح يغرد في "تويتر" بمناسبة عيد الأضحى

هنأ النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

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ونشر محمد صلاح "تغريدة" عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، جاء فيها: "كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد".

كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) July 9, 2022

وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تمديد عقد صلاح، ليستمر مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025، فيما كشفت تقارير إنجليزية عن رفع راتبه الأسبوعي لنحو 400 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: RT